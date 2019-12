© foto di Markus Ulmer/PhotoViews

"La vecchia società era grande". Intervistato da GQ, Zlatan Ibrahimovic - in procinto di tornare a giocare in Italia - ha parlato tra le altre cose anche dell'ultima esperienza con la maglia del Milan e della cessione al Paris Saint-Germain: "Galliani per me era bravissimo, un dirigente fantastico. Faceva tutto per la squadra, però aveva anche molta disciplina. Quando non gli piaceva qualcosa lo diceva in faccia a tutti e quando andava tutto bene ti dava credito. Dopo due anni gli ho detto: “Galliani, non voglio andare via, sto bene al Milan”. Finché, ero al mare, sul cellulare ho visto cinque chiamate perse di fila in 30 secondi, e lì capisci che qualcosa non va. Chiamo Mino Raiola e mi comunicano che mi spedivano al PSG".