Ibra sogna il clamoroso ritorno. E il Milan studia come fargli spazio

Dopo 6 anni di lontananza dall'Italia, nei prossimi mesi Zlatan Ibrahimovic potrebbe nuovamente tornare a calcare i campi italiani. Perché l'esperienza negli States, con i Galaxy di Los Angeles, potrebbe chiudersi dopo meno di un anno vista la voglia dello svedese di tornare a giocare in un campionato all'altezza del suo nome. E del suo passato. Dopo il gravissimo infortunio patito con la maglia del Manchester United la MLS sembrava il preludio all'annuncio di ritiro, da parte di Ibra. Che però, dopo 27 presenze e 22 gol con la maglia della franchigia californiana, ha ancora voglia di stupire.

Da qui l'idea del Milan: nei giorni scorsi il suo agente Mino Raiola, che comunque a Milanello ha anche altri assistiti come Bonaventura, Abate e soprattutto Donnarumma, ha incontrato la nuova dirigenza rossonera per parlare anche di questa ipotesi. O opportunità, se preferite. I rumors a riguardo sono sempre più insistenti e nelle prossime settimane sono destinati ad aumentare ulteriormente: a Milano Ibra tornerebbe di corsa, già ai tempi del suo addio alla maglia rossonera lo aveva fatto intendere. Ma prima serve sistemare diverse questioni. Quella dello stipendio e della durata del contratto, ovviamente. Così come quella del suo eventuale ruolo all'interno di una squadra che ha in Gonzalo Higuain il centravanti titolare. Situazioni e condizioni che saranno valutate attentamente da tutte le parti in causa, fermo restando l'ovvio gradimento reciproco.

Sullo sfondo si è fatta viva la Sampdoria: il presidente Ferrero, un po' come fatto con Samuel Eto'o nel 2015, sogna il grande colpo mediatico per rinforzare la squadra di Giampaolo. Ed in quest'ottica, chi meglio di Zlatan Ibrahimovic?