Ibra sorpreso dalla notizia su Pioli: "Novità tutti i giorni". Poi chiede conferme al giornalista

Grande protagonista della vittoria corsara del Milan sul campo del Sassuolo, Zlatan Ibrahimovic ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la doppietta ai neroverdi: "Devo arrabbiarmi più spesso? Per quello sono sempre arrabbiato. Oggi abbiamo vinto una gara difficile, contro una squadra che gioca bene. Siamo venuti qua per vincere, perché stiamo facendo belle cose, ma non è ancora finita. Siamo ancora in lizza per centrare il nostro obiettivo. Il quinto posto è quello che vogliamo, ma i preliminari vanno bene lo stesso. Anche se entrare in Europa direttamente andrebbe meglio, ovviamente. Ho ancora tre partite da giocare, mancano dieci giorni, qua nessuno ha detto niente e non mi aspetto nient'altro. Ci sono cose che non possiamo controllare e mi sembra strano, ma giochiamo con fiducia e crediamo in quello che facciamo. Siamo tutti con il mister. Sembra che Pioli resti? Non lo so, qua ci sono novità tutti i giorni. Sto lavorando, la squadra sta bene ed è contenta. La classifica, da quando sono arrivato, dice che siamo secondi". Lo svedese, peraltro, a fine intervista ha chiesto conferme al giornalista sulla notizia della serata riguardante Stefano Pioli.