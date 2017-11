Ibra su Verratti: "Nessuno è più forte di lui, ma bisogna schierarlo bene"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Zlatan Ibrahimovic non sarà tra i protagonisti dello spareggio tra Svezia e Italia, ma fa sempre parlare di sé. In un'intervista a Sky Sport ha parlato dell'ex compagno di squadra ai tempi del Paris-Saint Germain, Marco Verratti, che sarà molto probabilmente titolare nel centrocampo azzurro: "Tra gli Azzurri c'è qualcuno come me? Sì, Verratti: nessuno è più forte di lui, ma va utilizzato nel modo giusto. È uno dei più forti al mondo, ma deve giocare come centrale in un centrocampo difensivo".