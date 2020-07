Ibra torna al gol su azione, Milan avanti sul campo del Sassuolo al 19'

vedi letture

Dopo un inizio in affanno, il Milan passa in vantaggio sul campo del Sassuolo. Palla persa da Peluso, cross al bacio di Calhanoglu per Zlatan Ibrahimovic, che in tuffo di testa batte Consigli da due passi e firma il suo primo gol su azione post-lockdown. Cenno d'intesa con Pioli, il caso è rientrato.