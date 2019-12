© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il ritorno in Italia, forse, anche per riconquistare il trono. Perché da quando è andato in Major League Soccer, Zlatan Ibrahimovic non è più il miglior calciatore svedese dell'anno. Dominatore assoluto del premio assegnato ai calciatori svedesi dal 2006 al 2017, senza sosta, senza stop, per ben dodici edizioni di fila, nel 2018 si è visto sopravanzare dall'ex genoano Andreas Granqvist, capitano anche della Nazionale. Un anno più tardi ha invece vinto Victor Lindelof, centrale del Manchester United.