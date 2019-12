© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

In attesa dell'ufficialità del ritorno di Zlatan Ibrahimovic al Milan, arrivano le parole di Umberto Gandini, ex dirigente rossonero, dai microfoni di MilanNews.it: “Il ritorno di Ibra al Milan è una bellissima notizia perché è un campione. Posso dire che è un giocatore dominante sia dentro che fuori dal campo, che ha grande personalità e saprà diventare un leader in campo e nello spogliatoio per una squadra che ha dimostrato di avere anche questa lacuna. Sicuramente è un giocatore che può cambiare la seconda parte della stagione del Milan, è un fattore che può portare gol ma soprattutto un modo di interpretare il calcio di altissimo livello e la possibilità da parte della squadra e i compagni di appoggiarsi a lui e alla sua esperienza, al suo carisma e presenza fisica in campo per avere migliori risultati”.