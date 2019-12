Il ritorno di Zlatan Ibrahimovic al Milan ha fatto il giro del mondo in pochi giorni. Dall'Inghilterra alla Spagna, passando per l'Argentina, le redazioni sportive dei quotidiani hanno dedicato spazio al ritorno di Ibra in serie A:

"Zlatan Ibrahimovic torna in serie A. Firma col Milan", scrive BBC Sport. Anche in Spagna si parla del ritorno di Ibracadabra in rossonero. Marca e AS in coro scrivono "Ibrahimovic torna al Milan".

Il Daily Mail in Inghilterra, annuncia il ritorno di Ibra al Milan puntualizzando l'età del giocatore ed il pessimo momento della squadra: "Ibrahimovic, 38 anni, torna al Milan per cercare di salvare la deludente stagione del club".

Anche in Argentina Olè dedica la sua apertura online a Ibrahimovic: "Il Milan dà il benvenuto a Zlatan".