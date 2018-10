Ibra torna al Milan? Lo svedese alimenta le voci: "Tutti mi vogliono"

© foto di Imago/Image Sport

Ora è in forza ai Los Angeles Galaxy, ma Zlatan Ibrahimovic (37) è stato accostato nuovamente al Milan. L'attaccante svedese, intercettato da TMZ.com - portale statunitense specializzato nel gossip - ha risposto sorridendo alla domanda sulle voci che lo vorrebbero di ritorno in rossonero a gennaio: "Ci sono sempre rumors. Tutto il mondo mi vuole, va bene così". L'attaccante ha collezionato, fino ad ora, 20 gol in 24 presenze in MLS.