© foto di Insidefoto/Image Sport

Nel corso di una lunga intervista alla BBC di tredici mesi fa, Zlatan Ibrahimovic spiegò le ragioni della sua scelta di andare in MLS. "Parlando con mia moglie è venuto fuori che ci sarebbe piaciuto vivere a LA, per questo sono andato lì. Non è stata Los Angeles a scegliermi, sono io che ho scelto Los Angeles. Siamo felici qua, c'è meno stress. Se devo dire una cosa negativa, penso alla differenza di tempo rispetto alla Svezia. Ho poco tempo per sentire la mia famiglia. Il giorno del mio arrivo sentivo di poter dare qualcosa di diverso alla città. Mi sono visto come una sorte di regalo per loro. E loro lo hanno capito dopo 10 minuti". Poi è finita dopo due anni. Certi amori non finiscono.