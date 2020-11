Ibra torna in Nazionale? Il ct dopo l'incontro a Milano con Zlatan: "Continueremo a parlarne"

Incontro a Milano tra il commissario tecnico della Svezia Anderson, il segretario della federcalcio svedese Sjostrand e Zlatan Ibrahimovic, per un riavvicinamento e un possibile ritorno dell'attaccante in Nazionale. Il faccia a faccia è avvenuto ieri e secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport il ritorno potrebbe avvenire davvero, con lo stesso ct che ha poi affermato a Svenskfotboll.se: "Dopo che Zlatan ha aperto al ritorno in Nazionale è sembrato importante e giusto incontrarsi per discuterne il prima possibile. Sono contento che siamo riusciti a vederci così presto. L’incontro è stato molto positivo, siamo d’accordo sul fatto che continueremo il dialogo nei mesi a venire".