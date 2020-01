© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il rimpianto di Zlatan Ibrahimovic dopo la gara contro la Sampdoria? "Volevo fare gol e fare il segno di Dio sotto la curva". Lo ha detto nel post gara nell'intervista a Sky Sport dopo lo 0-0 contro i blucerchiati. I numeri della partita di Ibra, entrato in campo al 55'? Un tiro in porta. Sedici tocchi, un passaggio chiave, solo il 64% dei passaggi riusciti, un cross andato a segno, nessuna palla recuperata o tackle fatto, zero possessi vinti e zero dribbling riusciti. Tra i contrasti vinti, solo aerei, 4 su 5, cinque possessi persi.