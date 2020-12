Ibrahimovic: "A fine campionato ho detto a Pioli che volevo ritirarmi. Contratto non importante"

Zlatan Ibrahimovic, intervistato da Massimo Ambrosini per SKY, ha parlato della possibilità di ritirarsi. “Pioli mi chiede cosa vuoi fare. Io ho detto basta. Dicevo che il sacrificio che devo fare… Poi c’è la famiglia, vive in Svezia, io sto qui da solo. Per sei mesi va bene, se faccio un altro anno come questi sei mesi no. Ho detto a Pioli: ok, ti rispetto, va bene. Lui mi ha richiamato, abbiamo fatto riunione qui fuori campo e mi ha detto “no, non è così semplice. Ieri ti ho lasciato troppo facilmente. Tu devi rimanere, sennò sarà un’altra cosa”. Poi il tempo passa, si va in vacanza, avanti e indietro avanti e indietro, lascia perdere il contratto, non è importante. Non mi serve il contratto. Mi serve il rispetto e i valori nelle situazioni. Non volevo avere rimpianti, ho chiamato Mino e ho detto di chiudere tutto. Ma a fine campionato, quando lui era confermato, ho detto che il prossimo anno non sarei rimasto”.