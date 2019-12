Ibrahimovic a GQ: "Voglio una sfida contro tutti. Ci vediamo in Italia"

Zlatan Ibrahimovic è l'uomo copertina dell'edizione natalizia di GQ. Il gigante svedese è stato intervistato qualche giorno fa dal mensile di Conde Nast, spiegando quale sarà il suo futuro. "Andrò in una squadra che deve vincere di nuovo, che deve rinnovare la propria storia, che è in cerca di una sfida contro tutti. Solo così riuscirò a trovare gli stimoli necessari per sorprendervi ancora…. Come calciatore non si tratta solo di scegliere una squadra, ci sono altri fattori che devono quadrare. Anche negli interessi della mia famiglia... Ci vediamo presto in Italia". Potrebbe, però, essere una situazione slegata dall'impegno calcistico, poiché Ibra non ha mai nascosto il fatto di voler vivere a Milano a fine carriera.