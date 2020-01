Ibrahimovic abbraccia i tifosi e posa con la 21: la photogallery di TMW

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

La presentazione di Zlatan Ibrahimovic è stato l'evento della giornata, con lo svedese tornato in Serie A per aiutare i rossoneri a risalire la china in campionato: dopo la lunga presentazione a Casa Milan, il nuovo numero 21 rossonero si è concesso all'affetto ai tifosi che sono accorsi nella sede del club per dargli il primo abbraccio. Di seguito le migliori foto scattate dall'inviato di TMW: