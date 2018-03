Ibrahimovic: “Se andassi in guerra, porterei Gattuso con me"

© foto di Imago/Image Sport

In occasione della presentazione come nuovo calciatore dei Los Angeles Galaxy, Zlatan Ibrahimovic ha parlato anche di Juventus-Milan di questa sera: “Ho fatto la storia in Europa, ho vinto 33 trofei e ho giocato con i migliori club e i migliori giocatori del mondo. Quello che ho fatto lo porto con me dove sono adesso. Juventus-Milan? Allegri sa cosa deve fare per vincere, ha vinto con il Milan e lo sta facendo con la Juve. Gattuso lo conosco come compagno e non c'è bisogno che gli spieghi come si vinca. Sta facendo grandi cose e sono contento per lui perché mi piace come persona. Se dovessi andare in guerra, Rino sarebbe uno dei pochi che porterei con me".