Ibrahimovic al Napoli? De Laurentiis offre 4 milioni per un anno e mezzo

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il (possibile) ritorno in Italia di Zlatan Ibrahimovic è tornato prepotentemente d'attualità negli ultimi giorni dopo le parole dello stesso giocatore, accompagnate ieri da quelle del presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis: "Potrebbe essere un desiderio più che una suggestione, dipende da lui e non da me". In attesa di sviluppi in vista di gennaio, dunque, La Gazzetta dello Sport analizza l'eventuale aspetto economico e contrattuale della vicenda.

Uno stipendio operaio - Ibra - si legge - dovrebbe accontentarsi di uno stipendio "operaio", perché nella logica della gestione societaria, De Laurentiis non andrebbe mai a guastare il bilancio. In pratica, all’attaccante verrebbe offerto un contratto di un anno e mezzo, partendo da gennaio, a non più di 4 milioni di euro da gennaio 2020 a giugno 2021, rispetto ai 7,2 milioni di dollari che percepisce dai Los Angeles Galaxy, in MLS. A 38 anni compiuti per lui potrebbe essere un’occasione.