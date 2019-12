Ibrahimovic: "Andrò in un club che deve vincere di nuovo, in Italia"

Zlatan Ibrahimovic ha già deciso quale sarà il suo futuro. Sulle colonne di GQ Italia, nel numero che sarà in edicola da domani, l'attaccante svedese ha lasciato indizi piuttosto chiari: "Andrò in una squadra che deve vincere di nuovo, che deve rinnovare la propria storia, che è in cerca di una sfida contro tutti. Solo così riuscirò a trovare gli stimoli necessari per sorprendervi ancora. Come calciatore non si tratta solo di scegliere una squadra, ci sono altri fattori che devono quadrare. Anche negli interessi della mia famiglia. Ci vediamo presto in Italia". Sembra immediato il riferimento al Milan, nobile decaduta del nostro calcio, che da anni non riesce a tornare ai fasti di un tempo.