Ibrahimovic apre al Milan: "Se continueremo a collaborare non sarà per i soldi"

Secondo La Gazzetta dello Sport, da parte di Ibrahimovic ci sarebbe stata un’apertura alla permanenza in rossonero. "Se continueremo a collaborare, non sarà per i soldi", avrebbe confidato lo svedese agli amici. Perché il Milan, per Zlatan, non è una questione economica. La situazione è ancora incerta, ma un messaggio del genere - osserva la rosea - induce a interpretazioni positive.