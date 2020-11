Ibrahimovic commenta il suo gol all'Udinese: "Questa volta è entrata, la prossima pure..."

Intervenuto ai microfoni di Milan Tv, Zlatan Ibrahimovic ha analizzato così il momento esaltante suo e dei rossoneri. A partire dal gol di oggi che ha permesso al 'Diavolo' di espugnare Udine 2-1: "Guardavo il pallone entrare e aspettavo che superasse la linea per festeggiare con i compagni. Per me non è stato un gol difficile, ho già fatto gol simili, ma bisogna sempre provare a segnare. Questa volta è entrata, la prossima pure...".

Dove può arrivare questa squadra?

"Il mio lavoro è rendere la squadra affamata. Fino ad ora non abbiamo vinto niente, bisogna continuare e non mollare mai. Non bisogna essere soddisfatti, dovremo essere bravi a riprenderci quando arriveranno momenti negativi".