Ibrahimovic, con il Genoa quota 10. E sul futuro al Milan deciderà lui

Ora che la data è ufficiale, il Milan è totalmente focalizzato sull’obiettivo Genoa. La partita in programma domenica alle 15.00 a San Siro, a porte chiuse, vale tantissimo per la classifica dei rossoneri. La speranza di Stefano Pioli è agguantare il Napoli a 39 punti e mettere pressione alla Roma, e solo con un successo il Milan può proseguire nella corsa all’Europa. Tra i pali non ci sarà Gigio Donnarumma, ancora alle prese con il fastidio alla caviglia accusato nell’ultima partita contro la Fiorentina. A difendere la porta ci sarà Begovic, all’esordio dal primo minuto a San Siro, ma soprattutto in attacco ci sarà Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese con la partita di domenica toccherà quota 10 gare con la maglia del Milan, tra campionato e coppa, da quando è tornato in Italia. Il bilancio è di 7 match in campionato e due in Coppa Italia, con 4 reti all’attivo. Contro il Genoa Ibrahimovic toccherà doppia cifra, e spera sicuramente di tornare a segnare (l’ultima rete risale alla partita contro l’Inter persa 4-2). Ieri sui social ha lanciato un messaggio: “Fallo con passione o non farlo affatto", un post criptico. Sul suo futuro infatti non ci sono ancora certezze. Boban e Maldini avrebbero voluto discutere con Raiola in questi giorni, ma l’addio del dirigente croato (in attesa del comunicato ufficiale) ha cambiato i piani. Alla fine a decidere sarà il giocatore, perché il club sa quanto sia importante per la squadra. Ibra deciderà con calma, in base al progetto che il club avrà per il futuro.