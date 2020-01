© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Prima al Milan per Zlatan Ibrahimovic. A secco, ma pronto ad aiutare i compagni. A partire dal partner d'attacco, come raccontato da Sky: "Ho spiegato a Leao che movimento deve fare, cosa fare quando gli arriva il pallone. Lavoriamo e ci alleniamo, dobbiamo soffrire in questo momento. Giustamente i tifosi non sono contenti perché i risultati non sono positivi".