Ibrahimovic, domani la visita di controllo. L'obiettivo è rientrare per Cagliari-Milan del 18 gennaio

Zlatan Ibrahimovic rientrerà in Italia in queste ore e domani sarà sottoposto a una visita di controllo per verificare la gravità dell'infortunio muscolare che lo tiene lontano dal rettangolo verde da oltre un mese. Lo svedese - sottolinea Sky Sport - effettuerà l'esame che era stato rimandato 10-12 giorni fa per capire l'entità del danno e soprattutto per valutare i tempi di recupero. Ibra non gioca dallo scorso 22 novembre, quando si infortunò al flessore della gamba sinistra nel match vinto contro il Napoli. L'obiettivo è quello di tornare in campo il prossimo 18 gennaio nella trasferta di Cagliari.