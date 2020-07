Ibrahimovic e Donnarumma al Milan il prossimo anno? Massara: "Fiducioso per i rinnovi"

"Non c'è bisogno di vedersi con Raiola per arrivare a un accordo, ci stiamo parlando spesso. Sarebbe meglio lontano dai riflettori, ma sappiamo che è difficile. Ci sono tante situazioni che verranno valutate insieme, anche la voglia di Ibrahimovic di proseguire questa avventura è importante. Siamo tutti felicissimi di aver dimostrato di nuovo tutto il suo valore". Parole e pensieri di Frederic Massara, direttore sportivo del Milan che ha parlato ai microfoni di 'Sky' a pochi minuti dal fischio d'inizio del match contro la Sampdoria.

Rinnoveranno sia Ibrahimovic che Donnarumma?

"Sono situazioni evidentemente diverse, che per motivi diversi hanno peculiarità diverse. Su entrambi vogliamo trovare una soluzione positiva per il Milan e per i giocatori, siamo fiduciosi. Donnarumma il contratto lo ha, anche se vogliamo trovare una intesa più lunga per costruire un futuro insieme. Mentre per Ibrahimovic ci sono tempi più stretti perché è in scadenza".

Anche Calhanoglu rinnoverà?

"Anche per lui c'è ancora un anno di contratto, oggi riesce a esprimere tutto il suo potenziale e siamo contenti. Anche per lui stiamo già parlando col suo agente".