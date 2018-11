Ibrahimovic e il ritorno al Milan, altro indizio da Leonardo

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

"Ibrahimovic-Milan. Altro indizio da Leonardo": titola così questa mattina l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport in merito al possibile ritorno in rossonero di Zlatan Ibrahimovic. La Rosea riporta alcune dichiarazioni ieri sera da Leonardo dopo Lazio-Milan, il quale ha di fatto alimentato le voci sullo svedese: "Ibra? Parliamo con tanti… L’importante è far crescere il club e farlo riconoscere in un certo modo. Comunque le voci non disturbano, incuriosiscono".