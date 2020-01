© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

"Non ho mai lasciato il Milan". Poche parole, ma siginificative, quelle di Zlatan Ibrahimovic. Accompagnate da una foto in cui celebra il gol del 4-2 contro il Torino. Lo svedese è tornato dopo sette anni e mezzo rianimando un Milan in netta difficoltà e dando entusiasmo ai tifosi. Quello di ieri sera è stato il secondo gol nella sua seconda esperienza in rossonero, dopo quello segnato al Cagliari in campionato.