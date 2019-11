Milan favorito per Zlatan Ibrahimovic, riporta oggi La Gazzetta dello Sport. I bookmakers pagano la destinazione rossonera meno di tutte (quota 3, mentre il Bologna è dato a 5,5). Gli ex compagni di Nazionale svedese si sono sbilanciati anch'essi sul Milan e per il fuoriclasse, oggi 38enne, ci sarebbero tre buoni motivi per un grande ritorno: quello di essere il leader indiscusso della squadra; quello di essere la guida di un gruppo giovanissimo e questo rappresenterebbe una novità nelle sua carriera; infine, un ingaggio adeguato che partirebbe da sei mesi ma che potrebbe estendersi ad ulteriori dodici.