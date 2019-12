© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Zlatan Ibrahimovic con Cristiano Ronaldo assieme in Serie A? Probabile, secondo l'apertura che lo stesso attaccante svedese - nell'intervista a GQ - ha fatto nei confronti di un suo ritorno nel campionato italiano. Tra i vari passaggi, Ibra non si risparmia nei commenti sul possibile confronto: "In Italia ritroverò il vero Ronaldo? Macché, quello è solo il brasiliano", la stoccata dello svedese. Solo l'ultima di una lunga serie.

Nel 2016, ad esempio, esaltando il solito Ronaldo brasiliano Ibra allargò il discorso spendendo lodi entusiaste per Messi, con il quale "anche in campo gli sembrava di giocare alla playstation". Negli ultimi giorni invece è tornata d’attualità la polemica sull’assegnazione del Pallone d’Oro, ma anche qui Ibrahimovic aveva già espresso il suo pensiero in modo chiaro. Quando il premio fu assegnato a Modric, lo svedese disse: "Ora sappiamo che i Palloni d'Oro non li vinceva Cristiano Ronaldo, ma Florentino Perez".