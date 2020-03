Ibrahimovic-Milan, difficile scommettere su un rinnovo. Da Gazidis per ora nessun segnale

Rinnova o non rinnova? Nei giorni dell’incertezza per il Coronavirus, La Gazzetta dello Sport sottolinea come sia fatale che certi appuntamenti slittino: rinvii forzati o di comodo? In casa Milan, ad esempio, il dopo-Boban non ha portato novità salienti per Ibrahimovic. Lo svedese ha solo sfiorato Gazidis e non ha ricevuto segnali di particolare attenzione. Logico che a Casa Milan sia un momento all’insegna delle riflessioni, ma è chiaro che Ibra non è tipo da finire alle corde. Allo stato attuale è difficile scommettere su un rinnovo, sebbene il management non si sia esposto. E Zlatan che farà? Continuerà? Il quesito rischia di rimanere in sospeso. In forse anche il futuro dello svincolando Bonaventura, mentre Biglia potrebbe tornare in Argentina.