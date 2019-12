© foto di Insidefoto/Image Sport

Zlatan Ibrahimovic non ha ancora sciolto le riserve sul suo futuro. L'attaccante svedese, in scadenza di contratto coi Los Angeles Galaxy, al momento non ha ancora dato una risposta definitiva al Milan, ovvero il club che più concretamente s'è mosso nelle ultime settimane per l'ingaggio del centravanti classe '81.

Col Bologna che s'è tirato fuori dalla corsa, e col Napoli che in questo momento non ha avviato alcuna trattativa, per Ibra in Serie A resta concreta solo l'offerta dei rossoneri. Ibra però non ha ancora risposto ed ecco perché, sullo sfondo, c'è anche l'ipotesi Mario Mandzukic, calciatore che dalla scorsa estate non rientra più nei piani della Juventus.