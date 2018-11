Ibrahimovic: "Milan? Interesse normale. Non vado via in prestito"

© foto di Imago/Image Sport

Zlatan Ibrahimovic, attaccante dei Los Angeles Galaxy, interpellato sul suo futuro, ha risposto così: "Milan interessato al mio ritorno? C'è dell'interesse dall'Europa ma la mia priorità sono i Galaxy e sono felice di essere qui. L'interesse è normale e non inusuale. Forse poteva essere strano un anno da quando ero infortunato, ma ora che sono tornato non è una sorpresa. Via in prestito? Appartengo ai Galaxy e sono un giocatore dei Galaxy, non vado via in prestito, non mi servono certe cose. Sono concentrato sulla mia squadra, tutto il resto non conta".