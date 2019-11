Adesso è stato svelato anche l'indizio social. L'Hammarby sarà nel futuro di Zlatan Ibrahimovic, ma solo in qualità di investitore. È arrivato infatti il comunicato ufficiale da parte della squadra di Stoccolma: l'attaccante ha acquistato il 50% delle quote di AEG Svezia, holding che deteneva la proprietà del club (una trattativa facilitata dal fatto che la stessa AEG è anche proprietaria dei Los Angeles Galaxy). Lo stesso Ibra nelle scorse aveva postato sui propri account Instagram e Twitter la foto della maglia lasciando immaginare un suo imminente ritorno in patria. Restano aperte, dunque, le piste del mercato che comprendo anche un suo possibile ritorno in Serie A.