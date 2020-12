Ibrahimovic: "Non ci sono sogni né obiettivi. Non siamo Inter e Juve come organico"

Zlatan Ibrahimovic, intervistato da Massimo Ambrosini per SKY, ha parlato del Milan attuale. “Abbiamo un mister che ci chiede un certo tipo di gioco. C’è un bell’equilibrio, Pioli mi mette in campo e ha trovato un modo per fare uscire le qualità al massimo. Ha trovato il miglior modo per aiutare la squadra. Chiede come a tutti. È normale che devo giocare sempre, alle volte dico di volere riposare, lui mi dice di no. In Europa League mi dice “fai 45 e vai fuori”. Io sono disponibile, ho una responsabilità di fronte ai compagni, loro mi rispettano molto. Mi piace questa situazione. Dove può arrivare? La squadra ha tanta fame, voglia. Secondo me non ci sono sogni o obiettivi, andiamo una partita per volta. Io ho il mio obiettivo, ma la squadra come collettivo fare meglio possibile. Ma non c’è un’asticella. La squadra è molto giovane, non c’è il feeling di vincere qualcosa, non hanno questo pensiero di obiettivo. Non bisogna rilassarsi o pensare tutto vada bene, è lì dove entro io. Non devi essere soddisfatto. L’ultima partita non è importante per la prossima. Non siamo come Inter o Juventus, non abbiamo tanti giocatori disponibili. Qualcuno non è pronto per giocare tutte le gare, altre che mancano in qualcosa... Loro sono abituati con questo programa, dobbiamo vincere se vogliamo qualcosa. Ma prima bisogna giocare, un'altra è vincere per gli obiettivi e non sono abituati. In Champions? Penso che sì, siamo pronti, ma non è solo il talento che conta, anche la disciplina".