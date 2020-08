Ibrahimovic non ha ancora risposto al Milan. I rossoneri aspettano ancora il sì per il rinnovo

Il Milan, chiuso per l'acquisto dello svedese dell'Hammarby Emil Roback, continua ad aspettare una risposta da Zlatan Ibrahimovic per quel che riguarda il rinnovo di contratto. L'attesa, spiega la Gazzetta dello Sport, è paziente ma non potrà essere infinita, visto che gli impegni sono tanti e non tutti i tempi possono essere dilatati all'infinito. Per il momento, comunque, il club rossonero aspetta speranzoso che possa arrivare il sì di Ibra, poi si potrò pensare anche a tutto il resto.