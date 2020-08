Ibrahimovic: "Pirlo sarà un grande allenatore, lo era già da giocatore"

Intervenuto ai microfoni di MilanTv, Zlatan Ibrahimovic ha commentato anche la grande novità della Serie A 2020/21. Naturalmente si parla dell'esordio di Andrea Pirlo come tecnico: “Sono contento per lui. Quando era calciatore si vedeva che aveva un grande pensiero, differente da altri giocatori. Pensava già da allenatore anche da come parlava di calcio. Andrea Pirlo sarà un grande allenatore e sono contento che abbia la possibilità di allenare un grande club come la Juventus".