Ibrahimovic positivo al COVID-19, il comunicato del Milan: "Tutti gli altri tamponi sono negativi"

Questo il comunicato diramato dal Milan pochi istanti fa in cui ha confermato la positività al COVID-19 di Zlatan Ibrahimovic. I nuovi tamponi sono stati effettuati dopo la positività di Leo Duarte e, al momento, in casa rossonera non ci sono altri positivi oltre a questi due calciatori: "AC Milan - si legge - comunica che Zlatan Ibrahimovic è risultato positivo al tampone effettuato per la partita odierna, Milan-Bodø/Glimt. Informate le autorità sanitarie competenti, il giocatore è stato prontamente posto in quarantena a domicilio. Tutti gli altri tamponi effettuati sul gruppo squadra sono risultati negativi".