Ibrahimovic: "Posto diverso, stesso Zlatan. Vincere è nel mio DNA"

Queste le prime parole di Zlatan Ibrahimovic da giocatore dei Los Angeles Galaxy: "Ho deciso di firmare perché penso che sia il posto giusto per me. Penso di avere ancora tanto da dare e posso dar loro molto. E poi è la migliore squadra degli Stati Uniti, non ci sono stati dubbi. Le mie aspettative sono molto alte, metto sempre molta pressione addosso a me. Chiedo molto a me stesso, nel gioco, e molto a me stesso come persona, è una questione di responsabilità. Posso dare e ricevere molto con tutta l’esperienza che ho maturato e la condividerò con gli altri giocatori. Spero che le cose vadano come desidero e che tutto l’ambiente possa essere felice grazie alle vittorie. Mi sento bene, mi sto allenando duramente. È da un po’ che non gioco e la cosa mi è mancata molto. Voglio ottenere il massimo possibile, anche perché ho vinto ovunque sono stato. Arrivo con questo obiettivo: vengo per vincere, voglio vincere. Penso che sia nel mio Dna vincere trofei: non capita per fortuna, succede grazie a me. Sono pronto per la prossima sfida: posto diverso, stesso Zlatan".