Ibrahimovic premiato per le 100 presenze col Milan: "Giocare qui è un grande onore"

Zlatan Ibrahimovic è stato premiato dal club rossonero per le sue 100 presenze con la maglia del Milan. Queste le dichiarazioni dello svedese per l'occasione: “Ciao a tutti, grazie per i messaggi per le mie 100 partite col Milan. Giocare qui è un grande onore, spero di fare tante altre partite. Un saluto, ciao”.

E come sempre Zlatan scherza con i suoi compagni: "Grazie ragazzi, è tutto merito vostro… Non ho concorrenza (ride, ndr)".