La telenovela Zlatan Ibrahimovic Milan non ha ancora vissuto la sua ultima puntata, secondo Sky Sport. L’emittente infatti spiega come entro i prossimi 2 giorni sia attesa la risposta definitiva dello svedese alla proposta rossonera di 6 mesi più opzione per il prossimo anno. In mattinata Repubblica parlava di operazione oramai conclusa con la fumata bianca, mentre per Sky servirà ancora attendere per capire quale sarà la scelta di Ibra.