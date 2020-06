Ibrahimovic può rientrare alla seconda giornata. Ma intanto viola il protocollo in Svezia

Zlatan Ibrahimovic brucia le tappe. Fra oggi e domani la stella del Milan dovrebbe effettuare un controllo per capire a che punto è il recupero dal problema al polpaccio accusato in allenamento lo scorso 25 maggio. Lo svedese sta forzando per rientrare il prima possibile e alcuni spifferi provenienti da Milanello parlano di un Ibra voglioso di scendere in campo già contro il Lecce il prossimo 22 giugno alla ripresa del campionato. Vista l'importanza del giocatore e la delicatezza dell'infortunio difficilmente i medici milanisti daranno il via libera per quella data, ad oggi appare più verosimile un rientro il 28 giugno contro la Roma. Ma a prescindere dal giorno preciso, quel che rassicura Pioli e i tifosi rossoneri è la voglia del numero 21 di tornare in campo.

Toccata in fuga in Svezia e violazione del protocollo anti-Covid

Nella serata di domenica, spiega l'Ansa, Ibrahimovic è volato a Stoccolma per seguire dal vivo l'esordio in campionato del suo Hammarby contro l'Ostersund (Ibra è proprietario del 25% delle quote del club). Al termine dell'incontro, vinto 2-0, l'attaccante è sceso negli spogliatoi per complimentarsi con la squadra con cui si è allenato durante il lockdown italiano, infrangendo così il protocollo anti contagio stilato dalla federazione svedese. Per questo la stessa federazione potrebbe aprire un'indagine a riguardo.