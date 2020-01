© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Oggi intervenuto in conferenza stampa, Zlatan Ibrahimovic ha parlato così del derby di Milano, acceso dalla polemica a distanza con Materazzi nelle ultime settimane: "Il derby è sempre una grande partita. Sono qui e là, è una partita speciale. Ho giocato tanti derby in carriera, ma quello di Milano è il più bello. Non so come andrà il prossimo derby, vedremo. Io penso solo ad oggi e poi a domani".