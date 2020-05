Ibrahimovic, restare al Milan non per soldi ma per il progetto

vedi letture

Zlatan Ibrahimovic è un'incognita mica da poco. Perché il Milan della prossima stagione dovrebbe, condizionale d'obbligo, ripartire anche senza di lui. Senonché sin da marzo c'è stata una corrente di pensiero possibilista, perché le buone prestazioni - e il vento nuovo che porterebbe Ibra come il possibile fulcro dell'attacco, come una chioccia - avevano convinto anche Elliott a fare uno sforzo per tenere in rosa lo svedese. Non è una questione di soldi, come non lo è stata a gennaio, solo la possibilità di continuare a giocare ad alto livello. Certo, dipenderà molto dal Coronavirus e dalla fine della stagione. Sempre che ce ne sia una.

BOLOGNA O HAMMARBY - Mihajlovic ha provato a giocare d'anticipo, rivelando che il Milan non sarà più una sua opzione. Sembra francamente prematuro, anche se il Bologna lo vorrebbe ancora, perché già con Palacio c'è un vecchietto terribile e che sta facendo la differenza, affiancarlo a Barrow e Sansone potrebbe dare un tridente già quasi fatto. Infine l'Hammarby, ma è come giocare nel giardino di casa per Ibra, visto che la squadra è sua.

COLLOQUIO CON RANGNICK - Già nelle ore immediatamente successive all'addio di Boban, Zlatan valutava la permanenza come riferito il 4 di marzo. Ovviamente un faccia a faccia con il tedesco sarebbe decisivo, perché l'intenzione non è quella di essere il parafulmine, ma di giocare un ruolo decisivo all'interno del Milan del futuro, che dovrà comunque essere di alto livello.