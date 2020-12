Ibrahimovic: "Ringrazio il calcio, senza... Chi sono? Continuo a giocare, o qui o da un'altra parte"

Zlatan Ibrahimovic, nel corso della lunga intervista a SKY di Massimo Ambrosini, ha parlato anche del futuro. “Mi sono detto, devo continuare finché posso giocare. E devo ringraziare il calcio, perché senza calcio, chi sono? Quando non fai più quello che hai fatto per 20-25 anni è molto difficile. Non ho paura, non so cosa mi sta aspettando. O qui o un’altra parte, continuo. Il Duomo? Con te, la prima volta, l'importante è che il Duomo veda me, non che io veda il Duomo”.