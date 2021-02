Ibrahimovic: "Ronaldo il Fenomeno il migliore della storia. Lui era il gioco in persona"

Nel corso della sua intervista all'edizione svedese di Discovery Plus, Zlatan Ibrahimovic ha risposto ad una domanda su chi sia, a suo giudizio, il miglior calciatore di sempre: "Ronaldo il Fenomeno. Era il giocatore completo. Ci sono calciatori che giocano, per me lui è il gioco. Guardandolo giocare, ognuno vorrebbe farlo come lui, ognuno vorrebbe diventare come lui. Ha cambiato il gioco completamente, il modo in cui si muoveva, il modo in cui dribblava, il modo in cui si muoveva. Per me è stato il migliore della storia".