Ibrahimovic saluta il Man United: "È tempo di andare, grazie a tutti"

© foto di Imago/Image Sport

Zlatan Ibrahimovic saluta il Manchester United e lo fa con un post sul proprio profilo Instagram. Queste le parole del fenomeno svedese, che ha rescisso pochi minuti fa il suo contratto con i Red Devils: "Anche le grandi cose hanno una fine e per me è arrivato il tempo di andare via dopo due fantastiche stagioni con la maglia del Manchester United. Grazie al club, ai tifosi, alla squadra, l'allenatore, lo staff e tutti coloro che hanno condiviso con me questa parte della mia storia".