Intervistato da Sky, Zlatan Ibrahimovic parla del suo rapporto con Ancelotti. Il tecnico in una recente intervista ha dichiarato che lo allenerebbe molto volentieri al Napoli: "Ho un bel rapporto con Carlo, è un grande allenatore ma soprattutto è una grande persona. Ho avuto la fortuna di conoscerlo come uomo e di lavorarci insieme, mi dispiace che sia durato solo un anno, lo avrei voluto il maggior tempo possibile perché stavo vivendo un ottimo periodo della mia carriera e secondo me lo era anche per lui".