Ibrahimovic su Instagram: "Fallo con passione o non farlo affatto"

"Fallo con passione o non farlo affatto". Così Zlatan Ibrahimovic, a commento del suo ultimo post sulla sua pagina 'Instagram'. L'attaccante svedese è in questi giorni a Milanello per preparare la prossima gara di campionato che dovrebbe andare in scena domenica alle 12.30 contro il Genoa.