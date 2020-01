Entrato in campo al 55esimo di Milan-Sampdoria, Zlatan Ibrahimovic torna a giocare una gara di Serie A 2794 giorni l'ultima volta. Ibra non scendeva in campo in una gara del nostro campionato dal 13 maggio 2012, Milan-Novara 2-1.

