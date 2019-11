Ibrahimovic tra Milan e Bologna. Rossoneri avanti, Raiola in arrivo

E' il Milan il club in questo momento in vantaggio per l'ingaggio di Zlatan Ibrahimovic. Nei prossimi giorni è atteso in città il procuratore dello svedese, Mino Raiola, per discutere del ritorno in Serie A del bomber di Malmoe che non ha ancora preso una decisione definitiva sul suo futuro. Manca ancora l'accordo totale sull'ingaggio ed ecco perché - scrive il 'Corriere dello Sport' - anche il Bologna resta ancora in corsa.