Ibrahimovic: "Un nuovo Ibra non esiste. Spero che possa arrivare presto, per la gente"

"Speriamo che arrivi presto, per la gente, ma io ora non lo vedo". Queste le parole di Zlatan Ibrahimovic a Sportweek sul fatto che possa nascere un nuovo Ibra nel calcio. "Non c'è nessuno con le mie caratteristiche, con altezza, potenza, velocità e che balli come Muhammad Alì".